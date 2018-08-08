Жертвами ДТП с участием поезда в Дагестане стали три человека

Поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Дагестане, погибли три человека. Об этом заявили в МЧС России по региону. Инцидент произошел в ночь на среду, 8 августа, на нерегулируемом переезде в Карабудахкентском районе.

Поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Карабудахкентском районе Дагестана.

ДТП произошло накануне поздно вечером на нерегулируемом переезде. По предварительным данным, погибли три человека. Еще два человека пострадали. Их доставили в карабудахкентскую районную больницу.

"Возгорания на месте происшествия нет. Движение не нарушено", - говорится в сообщении на сайте МЧС по региону. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Подробности приводит пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Автомобиль выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пассажиры поезда не пострадали.