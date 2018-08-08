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Доходный дом Бочаровых на Гоголевском бульваре признали памятником архитектуры

10:04
  • среда
  • 08 августа 2018

В Москве признали объектом культурного наследия регионального значения построенный в 1902-1904 годах на Гоголевском бульваре доходный дом семьи Бочаровых. Это четырехэтажное кирпичное здание, возведенное по проекту архитектора Льва Кекушева. В 90-е годы там располагались офисы.

Построенный в начале XX века на Гоголевском бульваре в столице доходный дом семьи Бочаровых признан объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. 

"Доходный дом Бочаровых был построен в 1902-1904 годах. В 1902 году северную часть возвели по заказу состоятельного крестьянина Федора Бочарова, в нем сразу был предусмотрен нежилой подвал и проездная арка во двор в центре строения", - рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Дом представляет собой четырехэтажное кирпичное здание. Оно было возведено по проекту архитектора Льва Кекушева - этот русский мастер известен как специалист стиля модерн.

В 1904 году доходный дом Бочаровых расширили в южной части, а после революции 1917 года его все еще использовали в качестве жилого помещения с коммунальными квартирами. В 90-е годы там располагались офисы.

Ранее сообщалось, что в районе Зарядье завершилась реставрация памятника русской архитектуры - братского корпуса Знаменского монастыря. Работы проходили в два этапа: в прошлом году специалисты полностью обновили фасады, а в этом - интерьеры помещения.

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