На вокзалах Франции из-за грозы оказались заблокированы 1,5 тысячи человек

Во Франции грозы и поливные дожди повалили деревья и заблокировали участки железных дорог. На вокзалах Лизье, Кана и Эврё оказались заблокированы около 1,5 тысячи человек. Пассажиров обеспечили сухими пайками и водой. Последствия действий стихии устраняли практически всю ночь.

На французских вокзалах Лизье, Кана и Эврё из-за продолжительных гроз оказались заблокированы около 1,5 тысячи человек, так как движение поездов было нарушено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Отмечается, что некоторые участки железных дорог были завалены упавшими деревьями - скорость порывов ветра достигала 100 километров в час. В некоторых департаментах шли сильные ливневые дожди.

Лишенных возможности покинуть вокзалы на поездах пассажиров обеспечили сухими пайками и водой. Последствия действий стихии устраняли практически всю ночь.

Ранее в 70 департаментах Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Министр здравоохранения страны Аньес Бюзен призвала сограждан быть крайне осторожными в период высоких температур. Однако вскоре засуха сменилась грозами и проливными дождями.