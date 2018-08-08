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С осужденного за хищение экс-главы РАО взыскали почти 250 млн рублей

10:38
  • среда
  • 08 августа 2018

С экс-главы Российского авторского общества Сергея Федотова, в прошлом году приговоренного к полутора годам колонии общего режима по делу о мошенничестве на 297 миллионов рублей, взыскали 247,5 миллиона. Иск РАО был удовлетворен частично.

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников сообщил о взыскании с экс-главы Российского авторского общества Сергея Федотова 247,5 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом, исковые требования РАО были частично удовлетворены. При этом в бюджет Москвы с Федотова взыскали госпошлину в 60 тысяч рублей.

Ранее на имущество и денежные средства Федотова был наложен арест в пределах заявленной изначально цены иска в размере 294 миллионов 107 тысяч рублей.

19 июня 2017 года Мещанский суд столицы приговорил Федотова к полутора годам колонии общего режима по делу о мошенничестве на 297 миллионов рублей. По версии следствия, он незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее Российскому авторскому обществу.

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