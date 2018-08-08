Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 130 человек

В результате землетрясения в Индонезии погибли уже более 130 человек, около двух с половиной тысяч госпитализированы. Свои дома из-за серьезных разрушений были вынуждены покинуть 156 тысяч жителей. В руинах оказались сотни зданий, повреждены дороги и мосты.
Жертвами землетрясения в Индонезии стал уже 131 человек, передает "Коммерсант" со ссылкой на AP.
Около двух с половиной тысяч госпитализированы. Свои дома из-за серьезных разрушений были вынуждены покинуть 156 тысяч жителей.
Сильнее всего пострадал остров Ломбок. Подземные толчки от землетрясения магнитудой 7 ощущались также на соседнем Бали.
В руинах оказались сотни жилых строений, повреждены дороги и мосты. Зону бедствия спешно покидают туристы. Информации о пострадавших россиянах в настоящий момент нет. Поисково-спасательная операция продолжается.
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