Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 130 человек

В результате землетрясения в Индонезии погибли уже более 130 человек, около двух с половиной тысяч госпитализированы. Свои дома из-за серьезных разрушений были вынуждены покинуть 156 тысяч жителей. В руинах оказались сотни зданий, повреждены дороги и мосты.

Жертвами землетрясения в Индонезии стал уже 131 человек, передает "Коммерсант" со ссылкой на AP.

Около двух с половиной тысяч госпитализированы. Свои дома из-за серьезных разрушений были вынуждены покинуть 156 тысяч жителей.

Сильнее всего пострадал остров Ломбок. Подземные толчки от землетрясения магнитудой 7 ощущались также на соседнем Бали.

В руинах оказались сотни жилых строений, повреждены дороги и мосты. Зону бедствия спешно покидают туристы. Информации о пострадавших россиянах в настоящий момент нет. Поисково-спасательная операция продолжается.