Борис Джонсон сравнил мусульманок с "почтовыми ящиками"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила слова бывшего главы МИД Бориса Джонсона о мусульманских женщинах, напоминающих ему "почтовые ящики" и "грабителей банков". Она призвала Джонсона принести публичные извинения.

Глава консервативной партии Великобритании потребовал от Бориса Джонсона извинений. Всему виной очередные неполиткорректные заявления экс-министра иностранных дел, передает "ТВ Центр".

Британский политик использовал оскорбительные эпитеты в своей колонке для издания The Telegraph. Он сравнил женщин, которые носят паранджу с почтовыми ящиками и грабителями банков.

После публикации в издание поступили сотни осуждающих писем. Бориса Джонсона раскритиковала и премьер-министр Тереза Мэй. Она также призвала его принести публичные извинения. Из-за своих резких высказываний экс-министр может предстать перед комиссией по правам человека, но, как пишет тот же The Telegraph, Борис Джонсон извиняться не собирается.