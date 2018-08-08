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Учебный год в московских школах начнется 3 сентября

11:16
  • среда
  • 08 августа 2018

В столичных школах новый учебный год начнется 3 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что в последние выходные перед стартом учебы школьники могут посетить международный форум "Город образования" - он пройдет на ВДНХ с 30 августа по 2 сентября.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах новый учебный год начнется 3 сентября. Слова градоначальника приводит издание "Аргументы и Факты".

"1 сентября в этом году приходится на субботу, а суббота в Москве уже несколько лет является неучебным днем. И первая суббота сентября не будет исключением. Так что догуливайте теплые деньки на даче или в парках", - отметил Собянин.

Он добавил, что в последние выходные перед стартом учебы школьники могут посетить международный форум "Город образования" - он пройдет на ВДНХ с 30 августа по 2 сентября.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев потребовал в полной мере контролировать соблюдение требований безопасности в образовательных учреждениях. Он подчеркнул, что это касается как подготовки персонала, так и инженерных систем защиты. Все проверочные мероприятия должны быть завершены к 27 августа.

В июне министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что в новом учебном году федеральный перечень учебников сократится на 30 процентов. Обновленный список закупок будет рекомендован для школ с 2019 года. При этом Васильева отметила, что если в одном пособии находили несоответствия или нарушения, то некачественной признавалась сразу вся линейка.

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