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МЧС завершило работы на месте крушения вертолета в Красноярском крае

11:51
  • среда
  • 08 августа 2018

На месте крушения вертолета Ми-8 на севере Красноярского края завершились работы МЧС. Спасатели оказывали помощь следователям. Также была сформирована группа психологов из 18 специалистов. Они работали с родственниками погибших.

В региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили о завершении работ на месте крушения вертолета Ми-8 на севере Красноярского края. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что оперативная группа МЧС оказывала помощь следователям. Также была сформирована группа психологов из 18 специалистов. Они работали с родственниками погибших и сейчас продолжают сопровождать их на последующих этапах процедуры генетической идентификации останков.

Утром 4 августа следовавший по маршруту Ванкор - Пурпе вертолет Ми-8 с бортовым номером RA-25640 столкнулся лопастями с грузом, который перевозил другой вертолет с бортовым номером RA-22427. Экипаж неверно рассчитал дистанцию.

В результате первое воздушное судно потерпело крушение в Туруханском районе в 180 километрах севернее Игарки. На борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа - все они погибли. 

В компании "UTair - Вертолетные услуги" сообщили, что оба вертолета Ми-8АМ были исправны. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Тела погибших доставили в Красноярск.

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