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Умер военный тележурналист Михаил Лещинский

12:18
  • среда
  • 08 августа 2018

Известный советский и российский журналист Михаил Лещинский скончался на 74-м году жизни. Союз журналистов России выразил глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам Лещинского.

Журналист Михаил Лещинский умер на 74-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе журналистов России.

"Сегодня ночью ушел из жизни Михаил Борисович Лещинский, один из самых известных советских военных корреспондентов, политобозреватель Гостелерадио СССР, тележурналист, глазами которого мы видели войну в Афганистане", - говорится в сообщении.

Лещинский более 40 лет проработал на телевидении, став автором множества репортажей о важнейших мировых событиях. В течение четырех лет он был собственным корреспондентом Центрального телевидения СССР в Афганистане.

Союз журналистов России выразил глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам Лещинского.

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Михаил Лещинский
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