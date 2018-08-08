В США предложили признать Россию "спонсором терроризма"

В США разработали новый проект антироссийских санкций. Член Республиканской партии Линдси Грэм и еще трое его коллег предлагают признать Россию "государством-спонсором терроризма", а Дональда Трампа они призывают поддержать усилия по противодействию "российскому вмешательству в деятельность государственных учреждений США". Также предлагается запретить операции в США семи российским банковским структурам.

Член Республиканской партии Соединенных Штатов Линдси Грэм и трое его коллег разработали законопроект о новых санкциях в отношении России, передает "Коммерсант".

В документе, в частности, содержится предложение признать Россию "государством-спонсором терроризма".

При этом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа авторы инициативы призывают поддержать усилия по противодействию "российскому вмешательству в деятельность государственных учреждений США, а также в демократические процессы в стране".

Кроме того, сенаторы считают необходимым публично призвать правительство России "отказаться от поддержки насилия на востоке Украины и президента Сирии Башара Асада".

Что касается экономической части документа, то в ней содержится предложение запретить операции в Штатах семи российским банковским структурам, которые уже находятся в санкционном режиме.

Ранее сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в ходе своего визита в Россию отметил, что новый пакет антироссийских санкций, внесенный в Конгресс США, может быть принят в обход президента Дональда Трампа.

2 августа сенаторы обеих партий США внесли в Конгресс законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В нем предусматриваются более жесткие ограничительные меры в отношении энергетического и финансового секторов России, а также ее "олигархов и государственных предприятий". Кроме того, предусматривается применение санкций в отношении "российского суверенного долга".