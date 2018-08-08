Рубль слабеет к доллару и евро на фоне публикаций в СМИ о новых антироссийских санкциях. В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 64 рубля впервые с 10 июня, евро торгуется выше 74 рублей впервые с 25 июля.

Доллар и евро растут на торгах Московской биржи на фоне публикаций в СМИ о новых санкциях США в отношении России. Об этом сообщает "Интерфакс".

По состоянию на 12:29 доллар впервые с 19 июня поднялся выше 64 рублей, евро впервые с 25 июля торговался выше 74 рублей.

В среду газета "Коммерсант" опубликовала текст законопроекта о новых антироссийских санкциях США. Документ подготовил республиканец Линдси Грэм и трое его коллег. Конгрессмены требуют от Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, а также признать Россию "государством-спонсором терроризма".