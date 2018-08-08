СМИ: движение ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем на 5 лет

Движение ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем сроком на пять лет в обмен на ослабление блокады прибрежного анклава, пишут СМИ. Также важным условием является решение вопроса об обмене пленными. В ближайшее время представители ХАМАС намерены информировать о своем решении египетскую сторону и специального координатора ООН.

Как пишет газета Al-Youm Al-Sabia со ссылкой на источник, палестинское движение ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем сроком на пять лет в обмен на ослабление блокады анклава. Внимание на публикацию обратил ТАСС.

Также важным условием перемирия является решение вопроса об обмене пленными. При этом пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом должен быть открыт не только для прохода жителей Газы, но и для доставки товаров. Вместе с тем прибрежная зона для рыболовства должна быть расширена до 12 морских миль.

В ближайшее время представители ХАМАС намерены информировать о своем решении египетскую сторону и специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Николая Младенова.

20 июля Израиль и ХАМАС вновь обменялись ударами. В ответ на прицельный огонь из сектора Газа израильская сторона атаковала восемь позиций ХАМАС при помощи танков и артиллерии. Комментируя произошедшее, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что, если будет необходимо, "Израиль ударит еще сильнее".