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ФСБ задержала 35 человек по делу о хищении грузов в Тверской области

13:32
  • среда
  • 08 августа 2018

В ФСБ сообщили о пресечении деятельности преступного сообщества, занимавшегося хищением грузов из железнодорожных составов в Тверской области. По данным следствия, злоумышленники делали это на регулярной основе при содействии железнодорожников.

ФСБ совместно с СК пресекли деятельность преступного сообщества, члены которого похищали железнодорожные грузы, передает "Интерфакс".

Как сообщили в ЦОС ФСБ, 7 августа в Тверской области было проведено 40 обысков по делу о краже и организации преступного сообщества. В результате правоохранители задержали 35 человек.

"Членами сообщества при содействии работников железной дороги произведены три внеплановые остановки железнодорожных составов, вскрыты контейнеры и из них похищены различные товары", - рассказали в СК. Все ограбленные составы шли транзитом через станцию "Ржев" (Тверская область) Октябрьской железной дороги.

Похищенное имущество и деньги были обнаружены и изъяты в ходе обысков. Некоторые  задержанные уже дали признательные показания.

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