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Тимошенко победила бы на выборах президента Украины

13:30
  • среда
  • 08 августа 2018

Юлия Тимошенко победила бы на выборах президента Украины, если бы они проводились в ближайшее воскресенье. За лидера партии "Батькивщина" готовы отдать голоса 17,7% украинцев. Доверие действующему президенту Украины Петру Порошенко оказали бы всего 8,3% опрошенных.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине. Если бы выборы главы государства проводились в ближайшее воскресенье, за нее проголосовали бы 17,7% украинцев. Таковы данные социологической группы "Рейтинг", пишет "Интерфакс".

Следом за Тимошенко в рейтинге идет лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко. За него проголосовали бы 10,7% избирателей. На третьем и четвертом местах расположились Юрий Бойко и Олег Ляшко с рейтингом 8,9% и 8,5% соответственно.

Действующий глава Украины Петр Порошенко занял лишь пятую строчку. Его готовы поддержать лишь 8,3% украинцев. Он же возглавил антирейтинг: более половины респондентов ни при каких условиях не проголосовали бы за него.

Каждый пятый опрошенный пока не определился с выбором. При этом 16% уверены, что следующим президентом Украины станет Юлия Тимошенко. В победе Порошенко не сомневаются 12,7% украинцев.

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