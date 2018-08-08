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"Большую тройку" операторов оштрафуют за нарушения в связи с роумингом

13:35
  • среда
  • 08 августа 2018

ФАС оштрафует МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" за нарушения в связи с роумингом. Сумму штрафа определят до сентября 2018-го. При этом в ведомстве добавили, что все российские операторы отменят внутрисетевой роуминг в ближайшее время.

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин сообщил, что ведомство оштрафует МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") за нарушения в связи с роумингом. Об этом пишет ТАСС.

Голомолзин также подчеркнул, что все российские операторы отменят внутрисетевой роуминг в ближайшее время. При этом размер штрафа определят до сентября 2018 года.

Вместе с тем замглавы ФАС добавил, что оснований для роста базовых тарифов операторов связи после отмены роуминга нет.

Ранее сообщалось, что "большая тройка" отменит плату за входящие звонки в поездках по России. Первым прекратит взимать деньги "Билайн" – с 20 августа. Для абонентов "Мегафона" входящие станут бесплатными до 1 сентября.

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