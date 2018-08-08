Экологические проекты станут приоритетом предвыборной программы Собянина

Экологические аспекты предвыборной программы стали главной темой встречи кандидат на должность мэра Москвы Сергея Собянина с экспертным сообществом. Речь шла, в частности, о развитии электротранспорта.

Кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин в своём избирательном штабе встретился с экспертами-экологами. Они обсуждали, какие вопросы в этой области необходимо включить в предвыборную программу, передает "ТВ Центр".

Экология - вопрос для столицы важный. Количество автомобилей за 7 лет увеличилось на четверть и достигло 4,5 миллионов. Есть ещё вопросы по работе коммунального сектора, обращению с отходами, озеленению города. Собянин отметил, что объединение двух компаний "Мосэнерго" и "МОЭК" привело к оптимизации выработки тепла и электроэнергии городскими службами, что положительно сказалось на экологической ситуации.

"Мы перестали замечать в январе, в декабре такую темную шапку, которая висела над городом в самые низкие температуры. Это происходило, потому что мы потребляли много газа. В пиковых нагрузках газа не хватало, и в Европе, и в России из-за этого происходили ограничения газоснабжения. Соответственно, мы вынуждены были топить наши ТЭЦ мазутом. Представляете, что это такое в нашем городе? Это смог, который висел неделями. В последние годы этот смог исчез - решение, связанное с оптимизацией всех энергосистем города, которая дала возможность меньше тратить газа, в пиковых нагрузках отказаться от мазута", - рассказал Сергей Собянин.

Помимо действующего главы города на пост мэра Москвы избираются: Михаил Дегтярев, выдвигающийся от Либерально-демократической партии России; Вадим Кумин - выдвигается от Коммунистической партии Российской Федерации; Илья Свиридов - председатель совета депутатов муниципального округа Таганский, идет на выборы от партии "Справедливая Россия"; а также Михаил Балакин, депутат Московской городской Думы, который идет на выборы от "Союза горожан".

Выбирать главу города москвичи будут 9 сентября, в единый день голосования.