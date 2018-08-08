Затраты ФСК на цифровизацию за 5 лет составят до 12 млрд рублей в год

Федеральная сетевая компания оценивает собственные расходы на цифровизацию электросетей в 10-12 миллиардов рублей в год в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил председатель правления компании Андрей Муров на встрече с премьер- министром Дмитрием Медведевым.

Затраты на цифровизацию российских электросетей в ближайшие пять лет составят до 12 миллиардов рублей в год. Об этом в ходе рабочей встречи доложил Дмитрию Медведеву председатель правления Федеральной сетевой компании Андрей Муров, передает "ТВ Центр".

Он также рассказал премьер-министру об итогах работы организации за предыдущий период. Муров отметил снижение аварийности на электросетях. За последние пять лет они сократились почти вдвое. Обсудили и вопросы дальнейшего развития компании.

Медведев: Мы специально приняли программу по цифровой экономике. Как у вас здесь успехи? Потому что сети, как принято говорить, тоже должны быть умные и экономные. Что для этого делается?

Муров: Безусловно, очень важное для нас направление по цифровизации – это удалённая управляемость наших объектов. Должен сказать, что в 2018 году таких объектов мы введём 18 штук. 18 таких будет подстанций. К 2021 году, через три года, таких объектов у нас должно быть почти 100 штук, 93-95 объектов. Продвигаемся в этом направлении тоже.