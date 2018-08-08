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Международный эксперт похвалил Москву за качество системы образования

15:37
  • среда
  • 08 августа 2018

Директор по вопросам образования Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер высоко оценил качество московской системы образования. По его словам, российская столица является одним из мировых лидеров в этом вопросе.

Сергей Собянин провел встречу с директором по вопросам образования Организации экономического сотрудничества и развития Андреасом Шляйхером. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Эксперт высоко оценил качество московской системы образования и назвал ее одним из мировых лидеров. Об этом он сообщил журналистам после встречи с мэром Москвы.

"Общение с мэром очень меня вдохновило. Я увидел, что это настоящий лидер, который действительно вовлечен в изменение системы образования Москвы, он хорошо разбирается в особенностях образования и знает, куда двигать школу. Его инициатива по стимулированию директоров школ, как он работает с организацией и менеджментом школ очень сильно вдохновляет", - заявил Шляйхер.

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Руководитель отдела оценки и анализа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шляйхер
Руководитель отдела оценки и анализа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шляйхер
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