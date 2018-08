Московское долголетие: пенсионеры охотно изучают английский язык

Английский язык — одно из самых популярных направлений для обучения по программе "Московское долголетие". Столичные пенсионеры занимаются в небольших группах с профессиональными преподавателями. Улучшить память и увереннее чувствовать себя во время путешествий — эти и другие задачи помогут решить подобные занятия.

— Tamara, how did you spend yesterday?

Такие вопросы тут никого в тупик не ставят. Все настолько стремятся выучить ещё неизвестные слова и устойчивые выражения, что на занятия не идут, а бегут, передает "ТВ Центр".

— This is my arm. And this is my...как будет рука? My hand.

Пока обсуждать произведения Шекспира в оригинале студенты, конечно, не могут, но о природе и погоде беседуют. Они знают прогноз не хуже синоптиков - для домашнего задания нужно. Тетрадки, кажется, исписаны полностью.

— А что у вас вот тут написано в тетради? Это какие-то слова, может быть?

— Да, слова, выражения. О семье, о временах года - на любую тему.

— Не сложно вот так вот учить?

— Нет, не сложно!

Особенно, если есть мотивация. Тут она у каждого своя. Кто-то просто решил освежить уже забытые школьные знания, кто-то любит путешествовать и хочет за границей чувствовать себя свободно и не бояться говорить.

В соседнем кабинете не так шумно, как на уроке английского - сосредоточенность превыше всего. Тут на повестке дня - воздушная петля с одним накидом.

— Мы сейчас вяжем бусы. Я уже не могу сидеть перед телевизором и не вязать! А если мне вещь нравится, и я хочу ее видеть в готовом варианте быстро, тогда у меня вообще все бросается! Я могу до четырех утра вязать! Это настолько увлекает!

Увлекают подобные кружки сотни тысяч пенсионеров по всему городу. Программа "Московское долголетие" началась в апреле, но уже выигрывает борьбу с главными конкурентами - поликлиниками и дачами. Пенсионерам настолько понравилось открывать для себя новые горизонты, что отодвинули на второй план свои проблемы. Получают не только новые знания, но и новых друзей, чтобы было с кем обсудить, к примеру, домашнее задание и похвастаться успехами.

Александра Сергомасова, Андрей Пашутин, Максим Берлов. "ТВ Центр".