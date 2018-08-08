На железнодорожной станции в Подмосковье поселился цыганский табор

Цыганский табор - на платформе "Мамонтовская" Ярославского направления. Они не ждут электричку, а просто поселились на станции. Местные жители таким соседством обеспокоены.

Жители Мамонтовского - это в подмосковном Пушкине - уже несколько дней бьют тревогу. На платформе поселился цыганский табор. Мужчины зазывают проходящих мимо женщин в рестораны. Дети просят мелочь. Грязно стало кругом. Шумное соседство всерьез обеспокоило тихий частный сектор, передает "ТВ Центр".

- Поскольку эта публика такая своеобразная. Я думаю, что, наверное, тут могут быть и наркотики. И все такое прочее.

Взрослые выглядят чистыми и трезвыми. А вот дети - чумазые. Спят прямо на деревянном полу, укутавшись в одеяла. Рядом валяется нехитрая еда - хлеб, какое-то мясо в пакете. Предметы гигиены. Этот мужчина представился Александром.

- А мы приехали на свадьбу. Отдохнули. А теперь ждём, чтобы табор приехал, и мы вместе уехали.

- А откуда он должен приехать?

- Из Москвы приедет.

- А куда поедете, если не секрет?

- В Рязань.

- А там что в Рязани?

- Наши дома, наши коттеджи.

Сорок человек три дня отдыхали на свадьбе, теперь отдыхают на платформе железнодорожной ветки, которая уходит в Ярославль, но никак не в Рязань.

Местные жители рассказали, что в Мамонтовском есть осевшие цыгане. Вроде бы проблем никому не доставляют. А вот новых гостей, которые поселились на железнодорожной станции, откровенно боятся и сейчас стараются не ходить здесь вечером.

- Я сегодня пошла в милицию, написала заявление.

- И что вам там сказали?

- Будут разбираться.

Пообщавшись с нашей съемочной группой, цыгане собрались и ушли. На лестнице столкнулись с сотрудником полиции. Тот прошёл мимо. И цыгане вернулись обратно. В полиции, по телефону 102, о быте цыган на станции выслушали очень внимательно. Вот итог почти десятиминутного разговора.

- Дмитрий Владимирович?

- Да, я Вас слушаю.

- Ну, в линейном отделении полиции сказали, что полицейские уже на месте. Принял у меня информацию дежурный Лёшин.

- Да вы что.

- Да.

Не сразу, но полицейских мы нашли. Вот два сотрудника в штатском, стоят спиной к нам. Беседуют с людьми, которые представились главными у группы цыган. Остальные в это время собрали вещи, сели в первую электричку и уехали. Не в Рязань и не в Ярославль - куда-то в сторону Москвы.

Как итог. Полицейского в форме мы видели всего одного, да и то - вдалеке и мельком. Но зато по вызову прибыли оперативные сотрудники. Они проверили у цыган документы. Табор снялся и уехал. Впрочем, оставили на платформе вот пакет с вещами. На траве тоже валяются вещи и использованные детские подгузники. Самое главное: куда уехал табор и надолго ли?

Спустя несколько часов на "Мамонтовской" было все также тихо. А вот жители Пушкина, в социальных сетях поделились: табор, в полном составе, с маленькими детьми, видели уже на соседних станциях.

Дмитрий Гусев. Наталья Епифанова и Денис Шевцов. "ТВ Центр".