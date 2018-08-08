Французские волонтёры помогают в восстановлении Донского монастыря

Добровольцы из России и Франции принимают участие в реставрации исторических памятников в Москве. Сейчас они работают на таких объектах, как Донской монастырь и дом Палибина. Этот вид волонтёрства давно популярен за рубежом. Посвящать свободное время восстановлению старинных архитектурных сооружений в последнее время стали и наши сограждане. Один из способов стать волонтёром - обратиться во Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

Профессиональный художник-реставратор Павел терпеливо объясняет: краску нужно сбивать аккуратно, чтобы не повредить кирпичную кладку XVI века. Для волонтёров из Франции - задача непростая. На их Родине монастыри строили из более прочного белого камня, отмечает "ТВ Центр".

"Если долго работать молотком, начинают болеть руки. Но всё равно это очень интересный вид туризма. Создавать что-то самой, знакомиться с людьми и местными традициями. По-моему, куда увлекательнее, чем просто поехать на море", - говорит волонтер, реставратор манускриптов Полин Ревьер.

Строительные леса вместо пляжа Полин Ревьер выбирает второй год подряд. Волонтёры из России и Франции помогают в реставрации Донского монастыря. Сейчас работы ведутся на одной из башен крепостной стены - на высоте в несколько этажей. Будущий историк Франсуа Пьер убеждён: изучать культуру нужно на ощупь.

"Изучать прошлое страны можно не только потребляя что-то, но и отдавая. Мы помогаем восстанавливать монастырь и вместе с тем узнаем его многовековую историю", - говорит Франсуа Пьер.

Привести в порядок кирпичную кладку уже пытались. Лет 40 назад покрыли стены краской, которую теперь приходится сбивать. Научная реставрация не проводилась ни разу. В монастыре, который существует в основном за счёт пожертвований, волонтёрам всегда рады.

По статистике, каждый пятый европеец принимал участие в реставрациях. В России же движение только набирает обороты. Несколько лет назад Всероссийское общество охраны памятников впервые пригласило волонтёров из Франции поделиться опытом. Кроме Донского монастыря, работают в доме Палибина.

В этом году ему исполняется 200 лет. Небольшой одноэтажный с мезонином дом, он пережил все повороты истории. Волонтёры бережно сняли слой старой краски и уже взялись за кисточки. Работают они целый день, перелёт и проживание оплачивают самостоятельно. Но на что точно могут рассчитывать, так это на сытный обед. Квентин - повар по образованию - русскую кухню уже оценил.

"Мне очень понравилось есть кашу по утрам. Для нас это непривычный завтрак. А! И еще компот. Очень вкусно. Ком-пот", - говорит он.

На эти два объекта рук пока хватает. Но во Всероссийском обществе охраны памятников надеются, что в скором времени прикоснуться к истории захочет еще больше людей. Принять участие в работах сегодня может любой желающий.

Анна Пешехонова, Дмитрий Филиппов. "ТВ Центр".