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Станцию метро "Улица Народного Ополчения" украсят портретами защитников Москвы

14:23
  • среда
  • 08 августа 2018

Москомархитектура утвердила дизайн-проект станции метро "Улица Народного Ополчения" в районе Хорошево-Мневники. Ее украсят портретами защищавших Москву в Великую Отечественную войну горожан. Всего таких панно будет двенадцать. Платформу же выполнят в светлых тонах, пол будет из темно-серого сибирского гранита, а колонны - из матовой нержавеющей стали.

Дизайн-проект станции Московского метрополитена "Улица Народного Ополчения" в районе Хорошево-Мневники согласован столичным Комитетом по архитектуре и градостроительству. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Платформенная часть станции будет выполнена в светлых тонах, пол выполнят из темно-серого сибирского гранита, а колонны из матовой нержавеющей стали украсят светодиодными светильниками", - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, добавив, что благодаря таким решениям визуально пространство станции станет шире.

Важной особенностью будет то, что станцию украсят портретами защищавших Москву в Великую Отечественную войну горожан. Всего таких панно, на которых рабочие, врачи, студенты, школьники и учителя изображены на фоне столичных достопримечательностей, будет двенадцать.

При этом наземные вестибюли станции сделают прозрачными - их изготовят из устойчивого к погоде стекла.

Станция "Улица Народного Ополчения" разместится на участке Большой кольцевой линии от "Хорошёвской" до "Кунцевской". Проект участка утвердили в феврале 2013 года. Открыть станцию планируют в 2020 году. У нее будет два подземных вестибюля с выходами к проспекту Маршала Жукова, а также к улицам Демьяна Бедного, Народного Ополчения и Мнёвники.

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