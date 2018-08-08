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В Воронцовском парке нашли человеческое тело в чемодане

15:15
  • среда
  • 08 августа 2018

В Воронцовском парке на юго-западе Москвы обнаружили чемодан с человеческим телом. В настоящее время проводится извлечение тела.

Чемодан с человеческим тело обнаружен в Воронцовском парке на юго-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлию Иванову.

На месте обнаружения чемодана работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.

В настоящее время проводится извлечение тела. Пол и личность погибшего пока не установлена.

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