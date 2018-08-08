ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Трампа подали в суд из-за его решения по беженцам

15:22
  • среда
  • 08 августа 2018

Американский союз защиты прав и свобод подал в суд Вашингтона федеральный иск против администрации президента США Дональда Трампа и генерального прокурора страны Джеффа Сешнса. Поводом стало их решение убрать домашнее насилие и бандитизм из перечня возможных причин предоставления убежища или статуса беженца. Введенные нормы требуют отменить.

Против администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и генерального прокурора страны Джеффа Сешнса подал федеральный иск Американский союз защиты прав и свобод, пишет "Коммерсант".

Поводом стало решение Трампа и Сешнса исключить домашнее насилие и бандитизм из перечня возможных причин предоставления убежища или статуса беженца. 

"Понятно, что задача администрации - это отказать или депортировать как можно большее количество людей в как можно более короткие сроки", - заявил поверенный союза по правам мигрантов Дженнифер Чен Ньюэл. Он добавил, что администрация Трампа пытается "выпотрошить американскую систему предоставления защиты беженцам".

Иск подали в федеральный суд Вашингтона. В нем политику администрации по беженцам требуют признать незаконной, а введенные нормы - отменить.

В июле Трамп заявил, что американское законодательство в сфере иммиграции - самое глупое в мире, а незаконных беженцев следует депортировать без суда. После этого глава Белого дома также подверг критике миграционную политику Евросоюза, отметив, что миграция изменяет европейскую культуру, и призвав государства ЕС быть "более осторожными".

Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100