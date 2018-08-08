На Трампа подали в суд из-за его решения по беженцам

Американский союз защиты прав и свобод подал в суд Вашингтона федеральный иск против администрации президента США Дональда Трампа и генерального прокурора страны Джеффа Сешнса. Поводом стало их решение убрать домашнее насилие и бандитизм из перечня возможных причин предоставления убежища или статуса беженца. Введенные нормы требуют отменить.
Против администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и генерального прокурора страны Джеффа Сешнса подал федеральный иск Американский союз защиты прав и свобод, пишет "Коммерсант".
Поводом стало решение Трампа и Сешнса исключить домашнее насилие и бандитизм из перечня возможных причин предоставления убежища или статуса беженца.
"Понятно, что задача администрации - это отказать или депортировать как можно большее количество людей в как можно более короткие сроки", - заявил поверенный союза по правам мигрантов Дженнифер Чен Ньюэл. Он добавил, что администрация Трампа пытается "выпотрошить американскую систему предоставления защиты беженцам".
Иск подали в федеральный суд Вашингтона. В нем политику администрации по беженцам требуют признать незаконной, а введенные нормы - отменить.
В июле Трамп заявил, что американское законодательство в сфере иммиграции - самое глупое в мире, а незаконных беженцев следует депортировать без суда. После этого глава Белого дома также подверг критике миграционную политику Евросоюза, отметив, что миграция изменяет европейскую культуру, и призвав государства ЕС быть "более осторожными".
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