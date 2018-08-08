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Степаненко назвала житейским делом развод с Петросяном

15:32
  • среда
  • 08 августа 2018

Юморист Елена Степаненко впервые прокомментировала бракоразводный процесс с Евгением Петросяном. Она назвала развод и суд о разделе имущества "житейским делом". Ее супруг выразил надежду на благополучный исход суда и пожелал сохранить с ней "творческое взаимодействие" в будущем.

Елена Степаненко назвала развод с Евгением Петросяном житейским делом, передает РИА Новости.

"У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это житейское дело. Все будет по суду, как суд скажет, так и будет", - сказала она в интервью, в котором впервые прокомментировала бракоразводный процесс.

С журналистами также поговорил и Петросян. Он надеется, что они со Степаненко придут к мирному разрешению вопроса и сохранят добрые отношения. "Творческое взаимодействие многолетнее надо сохранить как художественную ценность", - подчеркнул юморист.

Степаненко подала в суд иск о разделе имущества, совместно нажитого с Петросяном, на прошлой неделе. Она хочет взыскать более 80%. Петросян подал встречный иск – он предлагает разделить имущество поровну.

Хамовнический суд Москвы продолжит рассмотрение дела юмористов 13 августа.

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