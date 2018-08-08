Курс рубля упал до показателей ноября 2016 года

Курс рубля 8 августа опустился ниже 75,2 рубля за евро и 64,9 рубля за доллар. Это самый низкий показатель с ноября 2016 года.

В ходе торгов на Московской бирже курс рубля опустился ниже 75,2 рубля за евро и 64,9 рубля за доллар. Об этом гласят данные торгов на сайте биржи.

Такого низкого показателя не было с ноября 2016 года.

На момент публикации курс евро равнялся 75,07 рубля, а курс доллара — 64,7 рубля.

Ранее стало известно, что рубль слабеет к доллару и евро на фоне публикаций в СМИ о новых антироссийских санкциях.