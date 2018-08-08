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Случайно выпущенную над Эстонией ракету ищут севернее Тарту

15:38
  • среда
  • 08 августа 2018

Эстонские военные вычислили траекторию полета боевой ракеты класса "воздух - воздух", которая была случайно выпущена истребителем ВВС Испании. Как рассказали в ВВС Эстонии, скорее всего, она взорвалась в воздухе, но уверенности в этом нет. Сейчас территория поисков ракеты сосредоточена в районе озера Эндла.

Министерство обороны Испании начало расследование инцидента в небе над Эстонией. Недалеко от российской границы во время тренировочного полёта испанский истребитель ошибочно произвёл пуск боевой ракеты, передает "ТВ Центр".

Военные утверждают, что был активирован режим самоликвидации снаряда и он должен был взорваться ещё в небе. Но произошло это или нет - они не знают. Есть версия, что ракета длиной почти четыре метра упала в окрестностях города Тарту.

При этом командующий эстонских ВВС признал, если бы заряд был выпущен в восточном направлении, то мог бы оказаться на территории России. После этого происшествия НАТО временно отстранило испанских лётчиков от полётов в воздушном пространстве над Прибалтикой.

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