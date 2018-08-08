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Путин призвал вывести ракетно-космическую отрасль на новый уровень качества

16:05
  • среда
  • 08 августа 2018

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли призвал вывести ее на устойчивый рост качества как продукции, так и выполняемых работ. По его словам, это ключевое условие для коммерческого потенциала.

Ракетно-космическую отрасль необходимо вывести на новый уровень качества. Об этом на совещании по развитию отрасли заявил президент России Владимир Путин.

"Нашей ракетно-космической промышленности нужно выйти на устойчивый рост качества продукции и выполняемых работ, цена которых должна быть глобально конкурентоспособной", - передает его слова "РИА Новости"

По словам президента, повышение качества является ключевым условием для коммерческого потенциала отрасли и для работы на мировом рынке, где постоянно растут конкуренция и жесткое соперничество. Путин призвал создать условия для продуктивной и слаженной работы предприятий отрасли.

"Речь идет о повышении финансовой устойчивости организаций, социальных гарантиях и создании стимулов для притока молодых и талантливых кадров", - пояснил президент. 

В совещании принимают участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, зампред правительства Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов, заместитель главнокомандующего ВКС, командующий Космическими войсками Александр Головко, а также гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Глава государства намерен заслушать их доклады о развитии космической отрасли, в частности о создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса, пилотируемой программе и строительстве космодрома "Восточный". По словам главы государства, для выполнения этих программ у страны есть все конструкторские, инженерные и технические возможности.

В ходе совещания глава "Роскосмоса" предложил оборудовать все самолеты в стране системой ГЛОНАСС. Рогозин напомнил, что аналогичная мера с 2018 года введена для всех новых автомобилей. Глава "Роскосмоса" предложил закрепить эту норму на законодательном уровне. 

"Я "за". Проработайте, пожалуйста, в установленном порядке с правительством", - сказал президент.

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