Дрыманов и другие сотрудники СКР получили взятку в $1 млн

​Бывший руководитель ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов, а также его подчиненные и другие высокопоставленные сотрудники СК получили взятку в размере миллиона долларов. За эти деньги они должны были способствовать освобождению криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

Экс-руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве Александр Дрыманов вместе с подчиненными и другими высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета получили около миллиона долларов в качестве взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

В круг "взяточников" кроме Дрыманова входят: экс-глава УСБ СКР Михаил Максименко, бывший глава СУ СКР по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко, а также бывший первый заместитель начальника столичного главка СКР Денис Никандров. За миллион долларов они должны были освободить криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличе Итальянец.

Также источник в правоохранительных органах отметил, что в рамках данного уголовного дела обвинение было предъявлено и Максименко.

Ранее Дрыманову, арестованному до 12 сентября, предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества в особо крупном и крупном размере.

Следствие отмечало, что генерал получил долю в 200 тысяч долларов от полученной офицерами СКР взятки за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову - соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

Дрыманова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности 17 июля. Также по этому делу задержали других высокопоставленных сотрудников столичного управления СКР, в том числе первого заместитель Дрыманова Дениса Никандрова.