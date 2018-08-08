Жену Башара Асада госпитализировали с онкологией

Жену президента Сирии Асму Асад госпитализировали в Дамаске с онкологическим заболеванием. По данным канцелярии главы государства, у нее обнаружили рак молочной железы на ранней стадии.

Жену президента Сирии Башара Асада Асму госпитализировали с онкологическим заболеванием. Об этом сообщили в Twitter президентской канцелярии. بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..



من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2018 г. "Сильная, уверенная и честная. Супруга президента проходит начальную стадию лечения злокачественной опухоли молочной железы, обнаруженной на ранней стадии. От всего сердца канцелярия президента и Рабочая группа желают госпоже Асме скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.