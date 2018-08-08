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Жену Башара Асада госпитализировали с онкологией

16:31
  • среда
  • 08 августа 2018

Жену президента Сирии Асму Асад госпитализировали в Дамаске с онкологическим заболеванием. По данным канцелярии главы государства, у нее обнаружили рак молочной железы на ранней стадии.

Жену президента Сирии Башара Асада Асму госпитализировали с онкологическим заболеванием. Об этом сообщили в Twitter президентской канцелярии. 

"Сильная, уверенная и честная. Супруга президента проходит начальную стадию лечения злокачественной опухоли молочной железы, обнаруженной на ранней стадии. От всего сердца канцелярия президента и Рабочая группа желают госпоже Асме скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

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