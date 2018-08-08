Сенатор Пол передал в администрацию Путина письмо от Трампа

Американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что передал письмо от главы Белого дома США Дональда Трампа в администрацию президента России Владимира Путина. Там затронуты темы взаимодействия в разных сферах.

В администрацию президента России передано письмо от американского лидера Дональда Трампа. Его передал американский сенатор Рэнд Пол, о чем он сам написал в своем Twitter.

"Я имел честь передать письмо президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества разных областях, в том числе в борьбе с терроризмом, углублении диалога в законодательной сфере и возобновление культурных обменов", - написал Пол.

Рэнд Пол сейчас находится в России с визитом. Ранее сенатор от штата Кентукки отметил, что новый пакет антироссийских санкций, внесенный в Конгресс США, может быть принят в обход президента Дональда Трампа. Также он назвал происходящее санкционной истерией и пообещал по возможности помешать планам ястребов.