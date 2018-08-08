Древнеримский корабль нашли у берегов Балаклавы

Археологи в акватории Крыма исследуют дно Черного моря. И несколько удивительных находок им уже удалось обнаружить. Так рядом с Балаклавой почти на сто метровой глубине они нашли древнеримское парусное судно. А рядом с Евпаторией участники экспедиции отыскали затонувший английский корабль.

На кадрах подводной съемки – затонувший английский корабль. У берегов Евпатории деревянный парусник пролежал полтора века. Уникальную находку сейчас бережно очищают от толстого слоя ила и песка. Чтобы сохранить редкий артефакт, водолазы работают от рассвета до заката, передает "ТВ Центр".

Одна такая подводная археологическая смена длится около двух часов. Ровно настолько хватает воздуха в баллонах. Откапывать артефакты и на земле дело не простое, а под водой на это уходит много месяцев.

Только у берегов Евпатории специалисты обнаружили сразу четыре корабля. Во время Крымской войны англичане, французы и турки потеряли здесь десятки судов. Археологи уже назвали это место подводным кладбищем кораблей.

Еще одна находка уже недалеко от Балаклавы. Как утверждают участники экспедиции, впервые в акватории Крыма они нашли римское судно с веслами. Фрагменты древнего корабля обнаружили на глубине девяносто метров. Точный возраст находки определит углеродный анализ.

"Это Римское судно идентифицировано предположительно благодаря хорошо сохранившемуся якорю. То есть по якорю, по формам можно сделать датировку. Значит, это было торговое судно, вооружений мы там не видим", - рассказывает руководитель подводной экспедиции.

Поднимать на поверхность затонувшие корабли не будут. Однако они могут стать подводными туристическими объектами. Самый знаменитый такой музей – "Аллея вождей" на западном побережье Крыма. На глубине 12 метров дайверы открыли подводную экспозицию. Установили бюсты Ленина, Маркса, Гагарина и даже свою Эйфелеву башню.

Сейчас в разных районах полуострова работают сразу четыре подводных экспедиции. Только по приблизительным подсчетам, затонувших судов в акватории Крыма – не меньше двух тысяч. А вот исследованы максимум несколько десятков.

Борис Максудов, Станислав Ильин, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.