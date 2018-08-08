В Южной Осетии почтили память погибших в ходе конфликта 2008 года

В Южной Осетии вспоминают события августа 2008 года, которые навсегда изменили судьбу республики. Ровно десять лет назад, в ночь на 8 число, грузинские войска по приказу президента Михаила Саакашвили нанесли массированный удар по Цхинвалу. Тогда погибли более тысячи человек, в том числе российские миротворцы, которые одними из первых встали на защиту мирных жителей. Траурные мероприятия проходят по всей республике.

Их оплакивают как героев. Амиран Багаев и Азамат Джиоев 10 лет назад со своим отрядом несколько часов сдерживали натиск грузинских войск на западных подступах к Цхинвалу. Подбили два танка, но погибли в перестрелке, передает "ТВ Центр".

Цветы несут не только к памятникам и могилам - осколки войны разбросаны по всему Цхинвалу. Руины, оставшиеся от казарм российских миротворцев, именно они приняли на себя первый удар грузинской артиллерии. Подготовленная американскими инструкторами армия била по мирному Цхинвалу всю ночь.

Под утро в город ввели танки. Изуродованная башня одного из них до сих пор торчит из бетонного крыльца здания в самом центре города. Её так и не смогли вытащить. В тот день на этом перекрёстке местные ополченцы вели бой с тремя прорвавшимися грузинскими бронемашинами.

Это был неравный бой. Грузинская армия зверски сжигала село за селом, артиллерия прицельно обстреливала автомобили, не давая мирным жителям покинуть зону боевых действий. Обгоревшие остовы машин - мемориал сожжённых душ. Десятки безоружных людей так и не выбрались из города. Врачи и медсестры под пулями эвакуировали пациентов.

Когда силы оборонявшихся ополченцев практически иссякли, на защиту Южной Осетии встала Россия. Операция по принуждению Грузии к миру заняла пять дней.

"Россия получила главное – мир. Мы смогли защитить своих граждан – их много, граждан Российской Федерации, которые живут и в Абхазии, и в Южной Осетии. И у нас не болит постоянно голова о том, что в какой-то момент будет очередное нападение, нам придется вмешиваться, защищать наших граждан, защищать нашу безопасность, давать какой-то ответ. В результате просто в регионе все понятно", - заявил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента.

Этого конфликта можно было избежать. Но Михаил Саакашвили вышел из-под контроля, признали западные кураторы. Вашингтон предупреждал Грузию, что в случае войны поддержки не будет. В 2008 глава Госдепартамента США Кондолиза Райс была уверена, что Тбилиси не решиться на боевые действия.

Из-за военной авантюры грузинского правительства погибли более тысячи человек. Среди них порядка 70 российских военнослужащих. В Южной Осетии помнят каждого, кто отдал свои жизни за мирное небо над Южной Осетией.

Никита Васильев, Егор Киселев. "ТВ Центр".