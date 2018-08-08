Избитый актер Насери пожаловался на много певших русских

Актер Сами Насери рассказал свою версию случившегося в московском караоке-баре. По его словам, оппоненты были пьяны и заплатили за то, чтобы петь вне очереди.

Компания, которая избила Сами Насери в одном из московских караоке-баров, пела песни вне очереди, потому что заплатила администраторам заведения. Это вызвало недовольство у французского актера, после чего и произошла потасовка. Такую версию произошедшего Насери рассказал агентству РИА Новости.

По его словам, в тот вечер он и его брат были абсолютно трезвыми и хотели петь. Однако в баре отдыхала компания русских "с большим количеством алкоголя на столе". Они, по словам Насери, заплатили администраторам за то, чтобы петь в караоке вне очереди.

"Я знаю правила, я знаю русскую культуру караоке, я был в 20 барах за год своего пребывания в России, и нигде не заставляли платить за песни. А здесь они, должно быть, заплатили, то есть у них было больше прав, потому что они заплатили", — заявил актер.

После 20 спетых оппонентами песен очередь до звезды фильма "Такси" так и не дошла.

"В какой-то момент я сказал: "Стоп, мы уходим". Я вышел и стал ждать брата. Когда мы спустились, один из зачинщиков меня потянул за руку, чтобы поговорить. Я сказал, что мы уходим", - рассказывает актер.

За ним последовали двое молодых людей, которые уже на улице нанесли Насери удар по лицу.

У владельцев заведения другая версия причин конфликта. По словам хозяйки бара, француз был пьян и не понимал, что петь нужно в порядке очереди.