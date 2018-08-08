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Защита экс-полковника МВД Захарченко пожаловалась на конфискацию имущества

17:29
  • среда
  • 08 августа 2018

Защита экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко пожаловалась в Верховный суд на конфискацию 9 миллиардов рублей и квартир. По словам адвоката,

Защита экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко пожаловалась на конфискацию 9 миллиардов рублей и квартир. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на адвоката бывшего сотрудника МВД Александра Горбатенко.

"Сегодня мы подали кассационную жалобу в Верховный суд на решение о конфискации имущества Захарченко, суд принял нашу жалобу к рассмотрению", - сказал он.

Рассмотрение по существу уголовного дела бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко началось 14 августа в Пресненском суде Москвы. Его обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Под стражей Захарченко находится с 10 сентября 2016 года.

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