Захарова озаботилась неспособностью США хранить тайны переговоров

США следует прекратить манипулировать выдержками из закрытых документов со встреч, утверждает спикер МИД России Мария Захарова. По ее словам, подобные утечки происходят с американской стороны примерно раз в месяц.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США прекратить манипулировать выдержками из закрытых документов со встреч. Об этом она написала в своем Facebook.

Так спикер ведомства прокомментировала сообщение американского издания Politico "о неких предложениях по разоруженческой проблематике", которые якобы были сделаны российской стороной на саммите в Хельсинки.

"Подобные утечки происходят с американской стороны регулярно. Примерно раз в месяц. У меня вопрос: о каком вмешательстве в американские выборы со стороны России может идти речь, если в Штатах не могут сохранить втайне даже содержание президентских переговоров?", - отметила Захарова.

По ее мнению, если бы у американских спецслужб были бы хоть какие-то доказательства в пользу "российского следа", то "их бы слили в первую очередь".

"Прежде, чем призывать другие страны к "подобающему" поведению и уважительному отношению к международному праву, в США могли бы подать пример и перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч. Включая, несуществующие", - подчеркнула официальный представитель МИД.

"Зачем вмешиваться в выборы в стране, которая и так, без вмешательства, без хакеров и спецагентов иностранных спецслужб обнажает напоказ грифованую повестку", - написала Захарова.

Ранее издание Politico якобы раскрыло содержание беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. В частности, утверждалось, что российский лидер предложил своему американскому коллеге продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений и совместно работать над снижением ядерной опасности.

Также отмечалось, что Москва подтвердила обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности и обозначила заинтересованность в заключении нового соглашения по космосу.

Вся обозначенная выше информация была прописана в документе "Диалог по вопросам контроля над вооружениями", который в итоге был передан Трампу. Оговаривалась в документе и "растущая напряженность в Европе", требующая прозрачности и повышения уровня доверия в военной сфере.