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В больнице Нью-Йорка произошла стрельба

18:04
  • среда
  • 08 августа 2018

Стрельба произошла в здании больницы Westchester Medical Center в Нью-Йорке. Полиция заблокировала вход в медучреждение. СМИ отмечают, что стрельбу устроил мужчина, который убил свою жену, а затем покончил с собой.

В больнице Westchester Medical Center в северном пригороде Нью-Йорка (США) произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AP.

Вход в больницу заблокирован полицией. Сотрудники клиники, одетые в медицинские халаты, собираются перед зданием.

По данным сайта Fox5, стрельбу устроил мужчина, убивший свою жену. После этого он якобы покончил с собой.

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