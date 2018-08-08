В больнице Нью-Йорка произошла стрельба

Стрельба произошла в здании больницы Westchester Medical Center в Нью-Йорке. Полиция заблокировала вход в медучреждение. СМИ отмечают, что стрельбу устроил мужчина, который убил свою жену, а затем покончил с собой.

В больнице Westchester Medical Center в северном пригороде Нью-Йорка (США) произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AP.

Вход в больницу заблокирован полицией. Сотрудники клиники, одетые в медицинские халаты, собираются перед зданием.

По данным сайта Fox5, стрельбу устроил мужчина, убивший свою жену. После этого он якобы покончил с собой.