На Курском направлении МЖД под колесами поезда погибли два человека

На Курском направлении Московской железной дороги под колесами грузового состава погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, погибшим было 18 и 30 лет.

На перегоне Щербинка-Силикатная Курского направления МЖД погибли два человека. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Грузовым поездом, шедшим со станции "Красный строитель" на станцию "Силикатная", смертельно травмированы два гражданина. По предварительным данным, им было 18 и 30 лет", - говорится в сообщении.

По данным МВД, они переходили железнодорожные пути по пешеходному настилу. Оперативно-следственная группа на месте происшествия выясняет все обстоятельства случившегося. По данным МЖД, инцидент не повлиял на график движения на Курском направлении.