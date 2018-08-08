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Рогозин рассказал о будущем Центра Хруничева

18:48
  • среда
  • 08 августа 2018

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что земли Центра Хруничева останутся в собственности предприятия, а оказание поддержки центру не может быть увязано с изъятием у него земельных участков. Также он подчеркнул, что перевод мощностей из Москвы в Омск может состояться только после отладки там квалифицированного производства. Рогозин добавил, что такие решения были приняты на совещании, которое провел президент России Владимир Путин с руководством космической отрасли.

Земли Центра Хруничева останутся в собственности предприятия, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает ТАСС. Такие решения были приняты на совещании, которое провел президент России Владимир Путин с руководством космической отрасли.

"Президент выслушал все предложения по финансовому оздоровлению Центра Хруничева и принял решение по мерам государственной поддержки, которые должны быть оказаны немедленно, поскольку центр является производителем уникальных космических ракет, с которыми российская космическая отрасль во многом связывает свое будущее и возможности выведения на все орбиты, включая геостационарную, полезных нагрузок", - отметил Рогозин.

По его словам, Путин отметил, что до тех пор, пока не будет налажено, сертифицировано и квалифицировано серийное производство на предприятии центра в Омске, московская производственная площадка останется в том виде, в котором она существует сегодня, а "оказание мер государственной поддержки Центру Хруничева не может быть связано с тем, чтобы изымать какие-то земли у предприятий, они должны оставаться в собственности предприятия".

Кроме того, Рогозин отметил, что помощь должна быть оказана Московскому ракетному заводу.

"Должны быть созданы нормальные условия для коллектива предприятия - конструкторов, инженеров, технологов. Сегодня эти условия неудовлетворительные, как и качество проектирования изделий, поэтому речь должна идти о создании цифрового производства и полноценного конструкторского бюро на базе КБ "Салют", - подчеркнул руководитель "Роскосмоса".

Такие меры позволят создать позитивный рабочий настрой в Центре Хруничева.

"Что также необходимо предпринять - это решить проблемы, которые связаны с кредитной задолженностью предприятия, с нагрузкой, которая сформировалась в прошлые годы не очень, так скажем, корректного управления. "Роскосмос" получил все необходимые поручения президента, приступаем к работе немедленно", - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли призвал вывести ее на устойчивый рост качества как продукции, так и выполняемых работ. Он подчеркнул, что это ключевое условие для коммерческого потенциала.

В совещании принимали участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, зампред правительства Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов, заместитель главнокомандующего ВКС, командующий Космическими войсками Александр Головко, а также гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Центр Хруничева является одним из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Он производит ракеты-носители  семейства "Протон". В июне Дмитрий Рогозин поручил прекратить производство "Протонов" после выполнения всех имеющихся контрактов. Вслед за этим, по его словам, полеты будут осуществляться исключительно на "Ангаре", производством которой также займутся специалисты Центра.

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