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Кандидат Собянин: Московский НПЗ закроет "грязные" производственные установки

18:59
  • среда
  • 08 августа 2018

Кандидат в мэры Москвы, самовыдвиженец Сергей Собянин включил в свою предвыборную программу закрытие "грязных" производственных установок Московского НПЗ. Взамен на предприятии будет введена в эксплуатацию новая комбинированная установка переработки нефти.

На Московском нефтеперерабатывающем заводе будут закрыты все "грязные" производственные установки. Об этом сообщил TVC.ru со ссылкой на заявление кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

"Новая установка строится взамен других морально и физически устаревших установок", - сказал он на "круглом столе" по вопросам экологии.

По словам Собянина, запуск новой установки позволит улучшить экологическую обстановку в городе. Мэр напомнил, что в 2010-2011 годах на предприятии уже была проведена значительная реконструкция, что позволило снизить выбросы вдвое, однако работы предстоит еще много. Глава города отметил также, что Москва первой в России ввела стандарт на продажу топлива на АЗС не ниже Евро-4, а затем и Евро-5. Это, по его словам, дало значительный эффект для снижения выбросов в атмосферу.

Мэр пообещал и впредь лично следить за происходящим. Собянин отметил, что МНПЗ, являясь важным предприятием, играющим значительную роль в обеспечении качественным топливом, при этом является одним из главных источников загрязнения.

"Почему мы столько внимания уделяем Московскому НПЗ? Для того, чтобы люди, которые проживают в соседних домах и районах, чувствовали себя с точки зрения экологии не ущербными, а такими же, как и в других районах. Я думаю, что эта задача достижима", - подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что работы предстоит много, однако с учетом колоссальных инвестиций и сроков реализации ситуация на МНПЗ и дальше будет меняться кардинально.

Главный эколог завода Юрий Ерохин отметил, что новая комбинированная установка, которую готовятся ввести в эксплуатацию, позволит сократить выбросы на 1500 тонн в год. При этом ее удельное энергопотребление снизится на 11%. Ерохин также отметил резкое снижение числа жалоб горожан на работу НПЗ в последние годы. 

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