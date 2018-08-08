Кандидаты в мэры столицы продолжают вникать в проблемы москвичей

Новая красивая традиция может появиться в Москве. Жителям города разрешат высаживать деревья в честь рождения детей. Эта идея возникла при обработке волонтерами предвыборного штаба Сергея Собянина наказов москвичей. Тема активного озеленения мегаполиса – одна из лидирующих в ходе предвыборной кампании, а проект посадки саженцев в честь новорожденных позволит объединить экологический аспект с воспитательным и историческим.

До выборов мэра столицы фактически остался ровно месяц – времени не так много, и кандидаты активно используют каждый день, рассказал "ТВ Центр". В штабе Сергея Собянина собрались эксперты, чтобы обсудить экологию Москвы. Для любого мегаполиса – тема острая, и важно правильно выбирать приоритеты.

"Есть некая философия развития города. Если город более экологичный, более удобный, более комфортный, то эти показатели действуют как на здоровье населения, так и в целом на его конкурентность. Мы боремся сегодня не за количество заводов, которые здесь должны стоять, на территории Москвы, а за людей, которые здесь должны жить", - пояснил Собянин.

Первое, что бросается в глаза – в Москве становится все больше зеленых зон. За восемь лет благоустроено более 550 парков и скверов, высажено несколько миллионов деревьев и кустарников. Но за кадром часто остаются работы по созданию энергоэффективного города. ТЭЦ зимой больше не используют мазут – в итоге нет смога над Москвой в морозы. Крупный нефтеперерабатывающий завод в Капотне, благодаря реконструкции, за последние несколько лет вдвое сократил вредные выбросы и начал выпускать топливо стандарта Евро-5. Бензин ниже классом в столице больше не продается. И учитывая, что в городе 4,5 миллиона автомобилей, общий эффект для экологии налицо.

За последние несколько лет воздух в Москве стал чище на 20 процентов. Это, конечно, совокупность факторов, но, например, всё чаще жители столицы отказываются от использования личных автомобилей, выбирая велосипеды или самокаты. А уже осенью на городских улицах появятся электробусы – современные экологичные автобусы, работающие на аккумуляторах.

Развитие других видов городского общественного транспорта также дает положительный эффект для экологии. Кандидат в мэры Сергей Собянин темпы комплексного развития Москвы намерен сохранить. Чистый воздух, качественная вода – комфортный город увеличивает качество и продолжительность жизни москвичей.

"Мы сегодня можем четко совершенно говорить, что по очень многому блоку заболеваний мы видим реальную тенденцию снижения. Если эта тенденция положительная, значит город все делает правильно", - пояснила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве Елена Андреева.

"Здоровьесберегающие мультипликативные программы, их нужно усилить в следующем политическом цикле нашего мэра, чтобы в каждом решении виделся не только экономический эффект, но и здоровьесберегающий. И главное – люди", - заявил врач, депутат Госдумы седьмого созыва Геннадий Онищенко.

Вопросы экологии с жителями московского района Строгино обсуждал и кандидат в мэры от "Справедливой России" Илья Свиридов. Например, горожане рассказали политику, что они недовольны высадкой на одной из местных полян деревьев. Сосны там уже посадили, но они не прижились.

"Непонятно кто это придумал, но потрачены огромные деньги. Я тоже включаю эту проблему в карту проблем Москвы с тем, чтобы разобраться и с тем, чтобы изменить подход к зеленым насаждениям здесь в Строгино", - заявил Свиридов.

Кандидат от КПРФ Вадим Кумин провел круглый стол по вопросу строительства нового жилого комплекса в 5-м Донском проезде. На встречу пришли жители района. Они выступили против стройки, которая из-за банкротства компании-застройщика может еще и заморозиться. Кумин пообещал помочь.

"По этому конкретному случаю будет две тысячи новых жителей, они ничем не виноваты, они купили квартиру, купят ее за большие деньги, возьмут ипотеку и будут вашими соседями. Но этих соседей никто туда не звал. Потребуем разобраться кто эти решения принял и каким образом", - сказал Кумин.

Депутат госдумы от ЛДПР и кандидат на пост мэра Москвы Михаил Дегтярев провел встречу с трудовыми мигрантами. Политик дал понять, что выступает против привлечения в столицу неквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Москва, заявил Дегтярев, может поступить иным образом.

"Я как мэр гарантирую то, что мы создадим рабочие места там, у вас на родине. Купим все, что может быть полезно для москвичей: и овощи, и фрукты, и мясо, и птицу. Мы готовы будем за счет Москвы построить логистические центры, куда продукцию можно будет сдавать и переправлять", - заявил Дегтярев.

Планы, по словам Дегтярева, будут реализованы, если он станет мэром Москвы. Время оценить программы кандидатов у избирателей еще есть. Выборы состоятся 9 сентября, причем избирательные участки появятся не только в столице, но и в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации, необходимо подать заявление на портале "Государственных услуг" или лично посетить центр "Мои документы".

Пётр Вершинин, Андрей Пашутин, Олег Лапшов, "ТВ Центр", Москва