Суд продлил арест Шестуна до 13 ноября

Басманный суд Москвы продлил арест главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна до 13 ноября. Сам Шестун заявил, что объявил голодовку в связи с нарушением условий его содержания в СИЗО.

В Москве Басманный суд продлил арест главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна до 13 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва".

При этом следователь ходатайствовала о продлении срока ареста на четыре месяца. "Находясь на свободе, Шестун может скрыться от органов следствия и суда или иным способом помешать ходу расследования. Также срок предварительного следствия продлен до 13 декабря, а дело имеет особую сложность", - отметила следователь.

Прокурор поддержала ходатайство следователя в полном объеме и просила его удовлетворить.

Сам Шестун заявил о своей невиновности.

"Я считаю обвинения голословными. Также за два месяца меня никто не допросил, я даже не видел следователя. Я не собираюсь никуда скрываться или уничтожать улики и считаю, что дело имеет политический окрас. На данный момент я лишен своих конституционных прав, в том числе я не могу участвовать в выборах", - отметил он, попросив применить к нему меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

Также Шестун отметил, что объявил голодовку в связи с нарушением условий его содержания в СИЗО. По его словам, он похудел на 10 килограмм и испытывает проблемы со здоровьем.

Шестун обвиняется по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По версии следствия, Шестун превысил полномочия, передав четыре земельных участка компании ООО "Центр" и причинив тем самым Серпуховскому муниципальному району ущерб в 62 миллиона рублей.

Его задержали 13 июня. В доме чиновника и в администрации Серпуховского района были проведены обыски.