ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд продлил арест Шестуна до 13 ноября

19:25
  • среда
  • 08 августа 2018

Басманный суд Москвы продлил арест главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна до 13 ноября. Сам Шестун заявил, что объявил голодовку в связи с нарушением условий его содержания в СИЗО.

В Москве Басманный суд продлил арест главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна до 13 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва".

При этом следователь ходатайствовала о продлении срока ареста на четыре месяца. "Находясь на свободе, Шестун может скрыться от органов следствия и суда или иным способом помешать ходу расследования. Также срок предварительного следствия продлен до 13 декабря, а дело имеет особую сложность", - отметила следователь.

Прокурор поддержала ходатайство следователя в полном объеме и просила его удовлетворить.

Сам Шестун заявил о своей невиновности.

"Я считаю обвинения голословными. Также за два месяца меня никто не допросил, я даже не видел следователя. Я не собираюсь никуда скрываться или уничтожать улики и считаю, что дело имеет политический окрас. На данный момент я лишен своих конституционных прав, в том числе я не могу участвовать в выборах", - отметил он, попросив применить к нему меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

Также Шестун отметил, что объявил голодовку в связи с нарушением условий его содержания в СИЗО. По его словам, он похудел на 10 килограмм и испытывает проблемы со здоровьем.

Шестун обвиняется по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По версии следствия, Шестун превысил полномочия, передав четыре земельных участка компании ООО "Центр" и причинив тем самым Серпуховскому муниципальному району ущерб в 62 миллиона рублей.

Его задержали 13 июня. В доме чиновника и в администрации Серпуховского района были проведены обыски.

Читайте также:
Главное сегодня
Рассмотрение в Басманном суде ходатайства об аресте главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна
Рассмотрение в Басманном суде ходатайства об аресте главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100