Заммэра Оренбурга Борисов задержан по делу о взятке

В Оренбурге задержан замглавы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов. Он подозревается в получении взятки в размере двух миллионов рублей от строительной компании.

Заместитель мэра Оренбурга Геннадий Борисов задержан по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов рублей от строительной компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Заместитель главы города по градостроительству Геннадий Борисов задержан с поличным при получении взятки в размере двух миллионов рублей от генерального директора одной из строительных компаний за общее покровительство", - сказал собеседник агентства.

По мнению следствия, "Борисов действовал в составе группы по предварительному сговору с другими чиновниками". Он систематически вымогал деньги у представителей строительных компаний в том числе за выдачу разрешений на строительство. Уголовное дело расследуется Следственным комитетом России.

В администрации Оренбурга в рамках дела сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с коллегами из УБЭПиПК Оренбургской области проводят обыски. Работы ведутся также в кабинете у главы города.