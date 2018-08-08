ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заммэра Оренбурга Борисов задержан по делу о взятке

19:49
  • среда
  • 08 августа 2018

В Оренбурге задержан замглавы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов. Он подозревается в получении взятки в размере двух миллионов рублей от строительной компании.

Заместитель мэра Оренбурга Геннадий Борисов задержан по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов рублей от строительной компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Заместитель главы города по градостроительству Геннадий Борисов задержан с поличным при получении взятки в размере двух миллионов рублей от генерального директора одной из строительных компаний за общее покровительство", - сказал собеседник агентства.

По мнению следствия, "Борисов действовал в составе группы по предварительному сговору с другими чиновниками". Он систематически вымогал деньги у представителей строительных компаний в том числе за выдачу разрешений на строительство. Уголовное дело расследуется Следственным комитетом России.

В администрации Оренбурга в рамках дела сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с коллегами из УБЭПиПК Оренбургской области проводят обыски. Работы ведутся также в кабинете у главы города.

Главное сегодня
Заммэра Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов
Заммэра Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100