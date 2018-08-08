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Россиянин Евгений Рылов завоевал золото чемпионата Европы по плаванию

19:46
  • среда
  • 08 августа 2018

Российский пловец завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров на спине.

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золото чемпионата Европы по плаванию на дистанции 200 метров на спине. Об этом сообщил ТАСС

Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 53,36 секунды, установив новый рекорд Европы. Предыдущий также принадлежал ему и был установлен на чемпионате 2017 года.

Вторым пришел польский спортсмен Радослав Кавечки, бронзу взял итальянец Маттео Фурлан. Еще один представитель России Григорий Тарасевич стал шестым.

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Евгений Рылов
Евгений Рылов
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