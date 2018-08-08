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По территории Израиля из сектора Газа запустили 8 ракет

20:33
  • среда
  • 08 августа 2018

Две из восьми ракет удалось перехватить израильской ПВО "Железный купол" 8 августа. Они были запущены из сектора Газа. В результате удара, пострадал один гражданин Израиля.

Восемь ракет по территории Израиля выпустили палестинские радикалы из сектора Газа. Об этом сообщается в Twitter пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Были засечены восемь запусков ракет по Израилю из сектора Газа, система ПВО "Железный купол" перехватила две из них", - отмечается в сообщении.

Между тем, в результате обстрела из сектора Газа по расположенному на юге Еврейского государства городу Сдерот, ранения конечностей средней тяжести получил 34-летний мужчина. Его госпитализировали. Еще нескольким людям, которые находятся в состоянии шока, помощь оказывается на месте, передает ТАСС

Всего в городе разорвалось две ракеты. К местам их падения направлены саперы.

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