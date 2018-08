По территории Израиля из сектора Газа запустили 8 ракет

Восемь ракет по территории Израиля выпустили палестинские радикалы из сектора Газа. Об этом сообщается в Twitter пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Были засечены восемь запусков ракет по Израилю из сектора Газа, система ПВО "Железный купол" перехватила две из них", - отмечается в сообщении.

Following the previous report regarding sirens heard in the city of Sderot and the Sha'ar HaNegev Regional Council, eight projectile launches were identified from Gaza at Israel. The Iron Dome aerial defense system intercepted two of the launches.