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Минфин назвал болезненными для иностранных держателей ОФЗ новости о санкциях США

20:49
  • среда
  • 08 августа 2018

В Министерстве финансов назвали болезненными для зарубежных держателей ОФЗ новости о возможном расширении антироссийских санкций США. Как отметили в пресс-службе ведомства, ранее подобные инициативы в отношении российских гособлигаций не имели развития.

Новости о возможных санкциях США в отношении российского госдолга болезненны для иностранных держателей облигаций федерального займа. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"Сегодня российский финансовый рынок в очередной раз оказался под давлением из-за новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их, в том числе, на суверенные облигации России. Подобные новости, безусловно, весьма болезненны для иностранных держателей ОФЗ", - говорится в сообщении.

В то же время в Минфине отметили, что ранее подобные инициативы в отношении российских облигаций не имели развития. Кроме того, Минфин США в докладе Конгрессу указал на негативный эффект от подобных решений для американских инвесторов.

"Вместе с тем мы полностью солидарны с Банком России, по оценкам которого спрос внутренних инвесторов будет достаточен для осуществления государственных заимствований в запланированных объемах даже без активного участия иностранцев на рынке ОФЗ", - отметили в российском финансовом ведомстве.

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