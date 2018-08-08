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Кандидат в мэры Михаил Балакин решил судиться за самострой

20:52
  • среда
  • 08 августа 2018

Михаил Балакин, баллотирующийся в мэры Москвы от партии "Союз горожан", заявил, что подаст коллективное исковое заявление в адрес мэрии столицы с требованием выплатить компенсации предпринимателям, пострадавшим от сноса незаконно возведенных торговых павильонов.

Кандидат в мэры Москвы Михаил Балакин, баллотирующийся от партии "Союз горожан", планирует подать коллективное исковое заявление в адрес мэрии столицы с требованием выплатить компенсации предпринимателям, пострадавшим от сноса незаконно возведенных торговых павильонов.

"Я намерен подать в суд коллективный иск на мэрию Москвы с требованием, чтобы город выплатил обещанные компенсации пострадавшим предпринимателям от сноса торговых павильонов", - приводит ТАСС слова Балакина.

Он добавил, что сейчас юристы его штаба изучают соответствующую документацию.

По его словам, иск к мэрии Москвы будет подан в ближайшие две недели. Подробности искового заявления будут известны по итогам еще одной запланированной встречи с владельцами торговых павильонов.

1 августа Балакин провел рабочую встречу с предпринимателями, которые пострадали от сноса самостроя. По итогам встречи кандидат принял решение, что будет добиваться получения достойной рыночной компенсации для всех пострадавших собственников.

В 2016 году власти Москвы снесли более 100 объектов, признанных самостроем. Владельцы некоторых объектов подавали иски к городу, но не добились успеха.

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Михаил Балакин
Михаил Балакин
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