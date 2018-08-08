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Россия считает консультации по Грузии в СБ ООН подрывающими отношения Москвы и Тбилиси

21:18
  • среда
  • 08 августа 2018

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что инициаторы встречи Совбеза организации по Грузии хотели подорвать нормализацию отношений Москвы и Тбилиси.

Закрытые консультации Совбеза ООН по Грузии были нацелены на срыв нормализации отношений Москвы и Тбилиси. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова. 

Консультации были приурочены к десятой годовщине с момента начала агрессии Тбилиси против Южной Осетии в 2008 году. Инициаторами их созыва выступили Великобритания, США и Франция.

"Одна из моих идей заключается в том, что те, кто созывали это заседание, хотели в том числе подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Грузией", - сказал он.

Тем не менее, дипломат заявил, что эти консультации были лишь эпизодом, и усилия по нормализации отношений России и Грузии будут продолжены. 

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Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков
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