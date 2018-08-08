"Спартак" проиграл ПАОК в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов

Московский "Спартак" уступил греческому ПАОК в первом матче в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Команда Массимо Карреры проиграла сопернику со счетом 2:3.

Футбольный клуб "Спартак" из Москвы проиграл греческому ПАОК в первой встрече третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Встреча проходила в Салониках. Об этом сообщает TVC.ru.

Счет в первом тайме открыли гости. Москвичей вывел вперед Ивелин Попов точным ударом из пределов штрафной на седьмой минуте встречи. После этого преимущество в счете увеличил дальним ударом Квинси Промес. "Спартак" повел в счете 2:0. Однако затем отошел к своим воротам.

На 29 минуте в ворота "Спартака" был назначен пенальти за игру рукой Андрея Ещенко. Его реализовал Александар Прийович. На 37 минуте греки сравняли счет. Забил Димитрис Лимниос. А на 44 минуте победный гол забил Димитрис Пелкас.

Во второй половине встречи ПАОК мог забить четвертый гол. Но Пелкас, отобравший мяч у Сальваторе Боккетти и вышедший один на один с вратарем гостей Александром Максименко, пробил мимо ворот "Спартака".

На 69 минуте судья встречи назначил пенальти уже в ворота хозяев поля. Однако удар Промеса взял вратарь ПАОК Александрос Пасхалакис.

Итог матча - 3:2 в пользу ПАОК. Ответная игра пройдет в Москве 14 августа.