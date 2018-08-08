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В горах Кабардино-Балкарии погибли четыре альпиниста

22:19
  • среда
  • 08 августа 2018

Четыре альпиниста погибли в горах Кабардино-Балкарии. По данным источника, они сорвались на высоте 4,5 тысячи метров при восхождении на ледник Межерги. Он также сообщил, что погибшие были сотрудниками правоохранительных органов.

В горах Кабардино-Балкарии погибли четыре альпиниста. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, альпинисты сорвались на высоте 4,5 тысячи метров во время восхождения на ледник Межерги. Источник также сообщил, что погибшие были сотрудниками правоохранительных органов.

"Четверо восходивших в горы в связке мужчин сорвались с высоты 4,5 тысячи метров на леднике Межерги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина. Они погибли. Находившийся с ними инструктор выжил", - уточнил он.

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, погибшие являлись сотрудниками Росгвардии.

"В Черекском районе между горами Дых-Тау и пик Пушкина на леднике Межерги на высоте 4,5 тысячи метров сорвались 4 человека в связке, которые погибли. Они оказались сотрудниками Росгвардии", - сказал он.

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